Спорт Динамо за 4,8 млн евро получит бразильского полузащитника Данило Невеса "Че Че"

2018-05-23 15:46 595

Бразильский клуб "Палмейрас" согласился продать своего полузащитника Данило Невеса "Че Че" в киевское "Динамо".

Как сообщает Lance, игрок согласен перебраться в Киев. В Бразилию отправятся 4,8 млн евро, которые "Динамо" должно заплатить "Палмейрасу".

ФИНАЛ ЛЧ-2018: ЧТО, ГДЕ, КОГДА ПОСМОТРЕТЬ - ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ЛОКАЦИИ КИЕВА

В этом сезоне "Че Че" провел всего 3 матча в составе "Палмейрас". В прошлом его результат был намного выше, Невес тогда отыграл 53 поединка, в которых забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

Еще по теме

видео Матч "Шахтер" - "Динамо" закончился дракой на поле

2018-05-20 13:00 3103

фото Диего Марадона стал главой правления белорусского "Динамо", в котором играет Милевский

2018-05-16 15:45 2404

Финал Кубка Украины. Когда и где смотреть матч Динамо - Шахтер

2018-05-09 16:30 3837

Футбол: "Динамо" должно выдержать этот удар, - Хацкевич

2018-05-05 15:00 3545

Еще новости в разделе "Спорт"

Капитан "Шахтера" сделал громкое заявление о своем будущем

2018-05-23 19:00 217

Динамо за 4,8 млн евро получит бразильского полузащитника Данило Невеса "Че Че"

2018-05-23 15:46 595

Силовики назвали суммы, которыми покупали футболистов и арбитров

2018-05-22 16:48 1467

фото Легенда Барселоны Андрес Иньеста просидел на пустом поле «Камп Ноу» почти до 2 часов ночи

2018-05-22 14:15 1355
Все статьи раздела "Спорт"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

Капитан "Шахтера" сделал громкое заявление о своем будущем 2018-05-23 19:00 217
Динамо за 4,8 млн евро получит бразильского полузащитника Данило Невеса "Че Че" 2018-05-23 15:46 595
Силовики назвали суммы, которыми покупали футболистов и арбитров 2018-05-22 16:48 1467
фото Легенда Барселоны Андрес Иньеста просидел на пустом поле «Камп Ноу» почти до 2 часов ночи 2018-05-22 14:15 1355

Лента

19:00 Капитан "Шахтера" сделал громкое заявление о своем будущем
18:44 "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда к финалу Лиги чемпионов
18:38 Дешевая рабочая сила. Почему Чехия упростила условия трудоустройства для украинцев
18:34 РФ потребовала от Украины 300 млн рублей за СНГ
18:30 В Беларуси дали 8 лет "за шпионаж" украинскому журналисту
17:34 В Кабмине рассказали, что будет с ценой на газ для населения
17:32 Минобразования не будет отменять школьные линейки из-за отравлений
17:30 Гройсман и Данилюк устроили перепалку на заседании Кабмина
17:00 Супрун рассказала, как пить кофе без вреда для здоровья и фигуры
16:30 Порошенко рассказал, как будут использовать Javelin на Донбассе