Спорт Динамо за 4,8 млн евро получит бразильского полузащитника Данило Невеса "Че Че"

2018-05-23 15:46 595

Бразильский клуб "Палмейрас" согласился продать своего полузащитника Данило Невеса "Че Че" в киевское "Динамо".

Как сообщает Lance, игрок согласен перебраться в Киев. В Бразилию отправятся 4,8 млн евро, которые "Динамо" должно заплатить "Палмейрасу".

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В этом сезоне "Че Че" провел всего 3 матча в составе "Палмейрас". В прошлом его результат был намного выше, Невес тогда отыграл 53 поединка, в которых забил 2 гола и сделал 4 ассиста.