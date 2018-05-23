Украина Вступили в силу новые правила ввоза авто из-за границы - что изменилось

2018-05-24 15:46 488

В Украине вступил в силу закон № 2301-VIII о внесении изменений в закон "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств". Документ был опубликован в "Голосе Украины".

Отныне при ввозе машины из-за рубежа сертификат соответствия экологическим стандартам нужно будет показывать не во время пропуска на таможенную территорию государства, а во время таможенного оформления.

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А при ввозе в Украину автомобилей скорой помощи в качестве гуманитарной помощи соответствие экологическим стандартам не будет иметь значения.

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Вступили в силу новые правила ввоза авто из-за границы - что изменилось 2018-05-24 15:46 488
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