Вступили в силу новые правила ввоза авто из-за границы - что изменилось

В Украине вступил в силу закон № 2301-VIII о внесении изменений в закон "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств". Документ был опубликован в "Голосе Украины".
Отныне при ввозе машины из-за рубежа сертификат соответствия экологическим стандартам нужно будет показывать не во время пропуска на таможенную территорию государства, а во время таможенного оформления.
УПРОЩЕНИЯ ПРИ ВВОЗЕ ПОДЕРЖАННЫХ АВТО АВТО В УКРАИНУ
А при ввозе в Украину автомобилей скорой помощи в качестве гуманитарной помощи соответствие экологическим стандартам не будет иметь значения.