Украина фото Во Львовской области арестовали серийного поджигателя государственных флагов

2018-05-23 13:44 378

В районном центре Городок Львовской области полиция задержала мужчину, который сжег два государственных флага Украины возле памятника жертвам репрессий.

"Работники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 31-летний мужчина, который зарегистрирован в Сумской области. Он задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вскоре суд изберет ему меру пресечения", – сообщили в региональном управлении Нацполиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также мотивы, побудившие мужчину к такому поступку.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о надругательстве над государственными символами (ч.1 ст.338 УК Украины). Максимальное наказание по этой статье – три года тюрьмы.