Украина СМЕШНО Глава «Укравтодора» Новак заявил, что причина плохих дорог в электромобилях

2018-05-25 19:33 386

Глава самого "любимого" водителями госпредприятия "Укравтодор", отвечающего за состояние наших дорог, Славомир Новак в одном из своих последних интервью СМИ заявил, что видит серьезную угрозу стране в растущем числе электромобилей.

Да, именно этот современный, максимально экологичный и экономный вид транспорта, по его мнению, может стать причиной традиционно отвратительных отечественных дорог. Выходит, экономя на топливе и сберегая экологию, мы лишаем "дорожников" колоссальных доходов, которые они получают от акцизного сбора на бензин.

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По словам Новака, финансирование отрасли с начала 2018 года — это прогнозируемая сумма процента поступлений с акцизного сбора на топливо. В нынешнем году это 50% от акциза, в 2019 году — 75%, а в 2020 году все 100%.

«Единственной угрозой для наполнения дорожного фонда могут быть электромобили: если их количество будет расти, то нужно будет искать другие источники наполнения фонда», – отметил Новак.

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Глава «Укравтодора» добавил, что хоть и сейчас нет никаких проблем с финансированием, необходимо искать другие источники доходов. Электронная система взвешивания грузового транспорта (обязательная плата за проезд, штрафы за перегрузку и т.д.), внедрением которой сейчас занимается предприятие, является одним из таких источников.

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Напомним, с начала 2018 года в Украину разрешили без уплаты НДС и акциза ввозить электромобили. Соответствующие изменения в законодательство внесли в конце прошлого года, что привело к резкому росту количества ввозимых в нашу страну автомобилей на электрической тяге.

Тенденция, казалось бы, положительная, весь цивилизованный мир уже оценил преимущества электрокаров и активно переходит на этот экологичный транспорт.

Как оказалось, в «Укравтодоре» на этот счет имеют другое мнение. Водителям же остается лишь надеяться, что из-за опасений не получать напланированные прибыли, чиновники «Укравтодора» не повернут прогресс вспять, не начнут активно продавливать отмену налогов для электромобилей.

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