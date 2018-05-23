Политика Порошенко рассказал, как будут использовать Javelin на Донбассе

2018-05-23 16:30 538

Противотанковые ракетные комплексы Javelin не будут использоваться для эскалации конфликта на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Николаев.

"Это (оружие - Прим.Ред.) не будет использоваться для эскалации конфликта на Донбассе", - отметил он.

В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 17 февраля Порошенко сообщил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только Javelin. 30 апреля Порошенко сообщил, что в Украину доставили противотанковые ракетные комплексы.