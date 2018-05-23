Украина Супрун рассказала, как пить кофе без вреда для здоровья и фигуры

2018-05-23 17:00 472

Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов (European Food Safety Authority) в 2015 году официально рекомендовало потреблять не более 400 мг кофеина в день, и не превышать дозу 200 мг за один раз. В одном американо - 154 мг кофеина, а в одном эспрессо - 77 мг. Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"К тому же, ученые отмечают, что добавление в кофе большого количества сливок и сахара увеличивает калорийность и жирность напитка, уменьшает его пользу в разы.

Впрочем, универсального совета быть не может. Каждый человек имеет собственную чувствительность к кофеину – кто-то его обезвреживает быстро, и на них "кофе не действует", а кто-то - очень медленно. Кроме этого, есть генетическая предрасположенность чувствовать тревожность из-за потребления кофеина. У некоторых людей от кофе может болеть желудок, а заядлые кофеманы развивают нечувствительность к действию кофеина.

Следует опираться прежде всего на свои ощущения от кофе - если от него становится плохо или возникла зависимость, следует ограничить его потребление до того уровня, на котором напиток не вызывает дискомфорт.

Не стоит пить кофе вообще или не преувеличивать дозу более 1-2 чашки в день, если после него ощутимо ускоряется сердцебиение, потеют ладони, возникает боль в желудке или печени, ухудшается сон и возникает чувство тревоги. Такие же симптомы могут наблюдаться у любого в случае чрезмерного потребления кофе", - пишет в соцсети Ульяна Супрун и добавляет, что беременным женщинам, пожилым людям, или людям с гипертонией, проблемами желудочно-кишечного тракта и нарушениями сна, в состоянии сильного стресса, следует ограничить употребление кофе тоже.

"Если вы прекратили пить кофе, вы можете испытывать головную боль, усталость и стать раздражительными. Так происходит потому, что мозг слишком привык к кофе, и стал склонным более к торможению, чем к возбуждению", - отметила Супрун.

Также глава Минздрава написала о том, что кофеин действует как стимулятор нервной системы.

"Он блокирует аденозиновые рецепторы, которые тормозят возбуждения по мере того, как мы устаем. Чем больше мы привыкаем к кофе, тем больше имеем аденозиновых рецепторов. И тем труднее их заблокировать кофеином - кофе "не действует", деятельность рецепторов делает нас сонливыми.

Однако неприятные постэффекты исчезают через некоторое время после отказа от кофе.

Если нужно работать всю ночь, то стоит выпить кофе и сразу подремать 15-20 минут. Отдых уменьшит количество аденозиновых рецепторов в мозге, и кофе будет проще взбодрить организм, не причинив вреда", - советует Супрун.