Политика Гройсман и Данилюк устроили перепалку на заседании Кабмина

2018-05-23 17:30 503

 

На заседании Кабинета Министров Украины глава Минфина Александр Данилюк потребовал назначить себе пятого заместителя, а премьер-министр Владимир Гройсман выступил против, сообщило интернет-издание LB.ua.

 Во время обсуждения кадровых вопросов на сегодняшнем заседании Кабинета Министров Украины между министром финансов Александром Данилюком и премьер-министром Владимиром Гройсманом произошла перепалка, сообщило интернет-издание LB.ua со ссылкой на присутствующих на заседании министров.

По их информации, Данилюк в достаточно ультимативной форме потребовал назначить себе пятого заместителя, представление на которого давно подано, а Гройсман сказал, что не будет этого делать. В ответ глава Минфина заявил, что пусть в таком случае на него самого готовят представление на отставку.

Со слов Гройсмана было понятно, что он намерен инициировать отставку Данилюка, рассказали собеседники издания.

Министр финансов заявил в комментарии LB.ua, что в отставку подавать не собирается.

"Если хотят, пусть увольняют. Сам я в отставку не пойду – не такой я человек", – подчеркнул он.

Он добавил, что Минфин должен был полностью укомплектован.

Должность министра финансов Данилюк занимает с апреля 2016 года.

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