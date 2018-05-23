Спорт Капитан "Шахтера" сделал громкое заявление о своем будущем

2018-05-23 19:00 660

 

Капитан "Шахтера" Дарио Срна заявил, что покинет донецкий клуб и продолжит карьеру за пределами Украины.

Слова Срны приводит хорватское издание sportske.jutarnji.hr.

"Шахтер" уже купил молодого бразильца Додо, также на этой позиции есть два талантливых украинца. Клуб делает акцент на молодежь. "Шахтер" всегда был моим клубом, я всегда готов отдать за него все. Для меня в Украине есть только один клуб - "Шахтер". Поэтому продолжу карьеру за пределами Украины", - сказал Срна.

По информации СМИ, Срна может продолжить карьеру в греческом клубе ПАОК. Также ранее сообщалось о том, что хорват провел переговоры с турецким "Бешикташем".

Напомним, Срна выступал за "Шахтер" с 2003 года, однако в сентябре прошлого года приостановил свои выступления, так как попался на допинге. Дисквалификация хорвата истекает 22 августа этого года.

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