Мир РФ потребовала от Украины 300 млн рублей за СНГ

2018-05-23 18:34 275

 

В МИД РФ заявили, что Киев накопил 300 миллионов рублей долга по членским взносам Содружеству независимых государств и тем самым усложнил работу СНГ.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Украина должна СНГ более 300 млн рублей взносов. Об этом в среду, 23 мая, сказала официальный спикер МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Эта сумма, по ее словам, накопилась за четыре года, в течение которых Украина не оплачивает членские взносы.

"В 2014 году Украина отказалась от осуществления функции председателя в организации, отозвала своего постоянного представителя в СНГ и представителей страны в исполкоме СНГ, не подписала ни одного решения высших уставных органов и свела к минимуму свое участие в заседаниях, а с 2017 года, когда председательство перешло к России, вообще перестала отправлять своих представителей на заседания на высшем и высоком уровне. За четыре с небольшим года Украина не внесла ни копейки в единые бюджеты органов СНГ, тем самым создав существенные финансовые трудности в работе организации", - заявила Захарова.

По ее словам, на сегодняшний день суммарный объем невыплаченных Украиной денежных средств составляет более 300 млн рублей.

В МИД РФ добавили, что рассматривают заявления президента Украины "как очередную акцию, направленную на то, чтобы произвести впечатление на своих западных спонсоров".

Напомним, 2 мая СНБО Украины принял решение о прекращении участия страны в координационных советах СНГ. Ведомство поручило МИД принять меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.

А 22 мая президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о выходе из СНГ. При этом само решение на сайте президента не обнародовано, так как имеет гриф "для служебного пользования".

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