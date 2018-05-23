Украина "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда к финалу Лиги чемпионов

2018-05-23 18:44 236

 

"Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда для перевозки болельщиков из Львова в Киев на время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА 26 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Количество поездов было определено по результатам анализа количества болельщиков, которые планируют посетить финал.

На матч болельщики могут добраться дополнительным поездом № 756 Львов - Киев, который отправится 25 мая в 23:00 и прибудет в Киев 26 мая в 5:18.

Обратно во Львов будет курсировать скоростной поезд "Интерсити +" №713 Киев - Львов Киев, который отправится из Киева 27 мая в 2:00 и прибудет во Львов в 08:14.

Вагоны поезда имеют места для перевозки людей с инвалидностью. Билеты имеются в продаже во всех кассах и в онлайн-системе.

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