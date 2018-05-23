Мир Юлия Скрипаль дала первое интервью после отравления интервью

2018-05-23 22:00 352

 

Дочь бывшего сотрудника ГРУ Юлия Скрипаль дала первое интервью после выхода из больницы. Об этом сообщает агентство Reuters. Таким образом, это стало первым общением кого-то из Скрипалей со СМИ после отравления в Солсбери.

Reuters уточняет, что Скрипаль сама вышла на них через британскую полицию. Агентство добавляет, что это было заранее подготовленным заявлением, зачитанным на камеру - Скрипаль отказалась отвечать на вопросы журналистов. Тем не менее эфир был прямым, а видео снято на открытом воздухе. У Reuters есть свежие фотографии девушки: она в голубом платье, на шее виден шрам, которого раньше не было. Скрипаль отмечает, что прервала молчание, чтобы "прояснить несколько вопросов".

Скрипаль рассказала, что находилась в коме 20 дней и ей до сих пор сложно смириться с мыслью о том, что на нее и ее отца было совершено "подобное нападение". "Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации. Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство. Процесс выздоровления был медленным и очень болезненным. Не хочу вдаваться в детали, скажу лишь, что лечение было инвазивным и глубоко угнетающим", - сказала она.

"Моя жизнь была перевернута с ног на голову, и сейчас я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни, как физическими, так и эмоциональными", – говорится в заявлении Скрипаль. 

Сейчас Юлия находится в безопасном месте в Лондоне, передает Reuters. В начале апреля The Times со ссылкой на источники писала, что британские власти предложат экс-полковнику и его дочери переехать в США под новыми именами, чтобы избежать "новых попыток убийства".

Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери в начале апреля. Ее отца Сергея Скрипаля – в середине мая. Несмотря на выписку, право на конфиденциальность не позволяет подробно описать процесс их лечения, утверждали ранее в пресс-службе госпиталя. "Столь тяжелое отравление нервно-паралитическим веществом потребовало стабилизации состояния и поддержания жизнедеятельности до тех пор, пока их организмы не выработали достаточно ферментов, чтобы заместить отравленные", - говорилось в заявлении больницы.

Скрипалей отравили в английском Солсбери в начале марта. Великобритания обвинила в произошедшем Россию. Соединенное королевство считает, что при отравлении использовали вещество типа "Новичок", которое было разработано в СССР. В середине апреля эксперты ОЗХО подтвердили, что в Солсбери против Скрипалей использовалось именно это вещество.

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