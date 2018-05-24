Политика В ПАСЕ потребовали немедленно освободить незаконно осужденного Олега Сенцова

2018-05-24 10:41 433

Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по гуманитарным последствиям войны в Украине Эгидиюс Варейкис призвал немедленно освободить незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

"Господин Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году, приговорен военным судом в Ростове-на-Дону после спорного и широко раскритикованного судебного процесса к 20 годам заключения в исправительной колонии строгого режима", - Об говорится в его сообщении на сайте ПАСЕ.

Варейкис также уточнил, что волнуется за здоровье Сенцова, объявившего голодовку.

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"Я призываю немедленно освободить его из гуманитарных соображений", - говорится в заявлении Варейкиса.

Он также напомнил о резолюции ПАСЕ, одобренной в начале этого года на основе его доклада. В документе содержится призыв к освобождению всех украинских заключенных, удерживаемых и заключенных в России и аннексированом Крыму, а также к наблюдению за их состоянием здоровья и условиями содержания независимыми международными наблюдателями.

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Кроме того докладчик отметил, что Сенцов является одним из 64 украинских заключенных, которые были привлечены к ответственности на "политически мотивированной основе".