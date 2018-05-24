Украина КАРТА Прогноз погоды - Сегодня практически всю Украину накроют дожди с грозами

2018-05-24 12:15 213

Синоптики предупредили украинцев о дождях с грозами. Такая погода ожидается на большей части Украины.

Как указано в свежем прогнозе погоды Гидрометеоцентра страны, переменная облачность ожидается в Одесской и Николаевской областях, солнечно будет в Кировоградской области, температура днем достигнет +29°C, ночью столбики термометра в этих областях опустятся до +13°C.

В остальных регионах пройдут грозовые дожди, температура от +22°C до +28°C, ночью — от +10°C до +19°C.

В Киеве сегодня также прогнозируется дождь с грозой, температура днем от +25°C до +27°C, ночью будет немного прохладнее, термометры опустятся до +13°C... +15°C.