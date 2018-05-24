Мир США перебрасывает к границам Украины тысячи солдат, 90 грозных танков Abrams и новейшие самоходки Paladin

2018-05-24 10:13 704

Операция Atlantic Resolve рассматривается как полномасштабные учения на случай возможного военного конфликта на европейском континенте. Она пройдет в Прибалтике, Польше, Румынии, Болгарии и Венгрии. Позднее группировка войск примет участие в крупных военных учениях Sabre Strike,  в которых будут задействованы 18 тысяч военных из стран НАТО.

В рамках операции Atlantic Resolve США начинают переброску войск из Бельгии в стратегические регионы Восточной Европы. 

По данным Defence News, в общей сложности будет переброшено около 3,3 тысячи человек личного состава и 650 единиц военной техники, включая 87 танков M-1 Abrams и 18 САУ M-109 Paladin. Вся техника будет отправлена в страны Прибалтики, а также в Польшу, Румынию, Болгарию и Венгрию.

Переброска рассматривается как полномасштабные учения на случай возможного военного конфликта на континенте.

Сообщается, что часть войск перебросят по железной дороге и автотрассам, а также задействуют водный транспорт, который ранее в этих целях не применялся.

Позднее группировка войск примет участие в крупных военных учениях Sabre Strike, которые пройдут с 3 по 15 июня в Польше и Прибалтике, и в которых примут участие 18 тысяч военных из стран НАТО.

НАША СПРАВКА:

Atlantic Resolve была запущена в апреле 2014 года по инициативе США в ответ на агрессивные действия России в Украине. В рамках операции американские сухопутные силы принимают участие в многонациональных учениях в Польше, Прибалтике, Румынии, Болгарии и Венгрии.

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