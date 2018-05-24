Политика Суд запретил президенту страны блокировать своих критиков в Twitter

2018-05-25 15:46 325

Cуд в Нью-Йорке постановил, что президент США Дональд Трамп не имеет юридического права блокировать своих критиков-пользователей в Twitter.

"Судья Наоми Рейс Бухвальд постановила, что критики, комментирующие твиты Трамп, имеют право высказывать свое мнение, и если Трамп будет блокировать их, он нарушит конституционные гарантии свободы слова", - говорится в сообщении Reuters.

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