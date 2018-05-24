Суд запретил президенту страны блокировать своих критиков в Twitter

Cуд в Нью-Йорке постановил, что президент США Дональд Трамп не имеет юридического права блокировать своих критиков-пользователей в Twitter.
"Судья Наоми Рейс Бухвальд постановила, что критики, комментирующие твиты Трамп, имеют право высказывать свое мнение, и если Трамп будет блокировать их, он нарушит конституционные гарантии свободы слова", - говорится в сообщении Reuters.
TWITTER ЗАЯВИЛ О СЕРЬЕЗНОЙ ОШИБКЕ В СИСТЕМЕ И ПОСОВЕТОВАЛ СРОЧНО МЕНЯТЬ ПАРОЛИ
Министерство юстиции США выступило против постановления суда.
TWITTER НАЧАЛ БЛОКИРОВАТЬ АККАУНТЫ ЗА ПРОПАГАНДУ И РАЗЖИГАНИЕ КОНФЛИКТОВ
Ранее Трамп заявлял, что количество фейковых новостей в американских СМИ составляет 93%, а его Twitter - единственный способ доносить правду.
В TWITTER ВВЕЛИ НОВЫЕ ПРАВИЛА И ЗАПРЕТЫ - НЕЛЬЗЯ ОДНОВРЕМЕННО ЛАЙКАТЬ