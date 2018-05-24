Спорт Василий Ломаченко отказался от чемпионского титула по версии WBO

2018-05-25 14:13 529

Украинский боксер Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) отказался от чемпионского титула WBO во втором полулегком весе (до 59 кг).

Как сообщает BoxingScene, украинец отныне будет выступать в легком весе (до 61,2 кг), где он недавно стал чемпионом мира по версии WBA, нокаутировав 32-летнего венесуэльца Хорхе Линареса.

Теперь за вакантный титул WBO во втором полулегком весе сразятся японец Масаюки Ито (23-1-1, 12 КО) и пуэрториканец Кристофер Диас (23-0, 15 КО).

Напомним, ранее Ломаченко стал чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе в июне 2016 года, нокаутом победив пуэрториканца Романа Мартинеса. Всего Василий провел четыре успешных защиты пояса.