Политика ОНЛАЙН Рада рассматривает законопроект о Высшем антикоррупционном суде - прямая трансляция

2018-05-24 11:41 312

Сегодня Верховная Рада Украины рассматривает законопроект № 7440 о Высшем антикоррупционном суде во втором чтении.

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"К сожалению, мы не смогли все правки уладить. О какой формуле мы договорились с председателем комитета, - чтобы те позиции, где нет на сегодня согласований, комитет принял решение на усмотрение зала.

У меня есть предложение ко всем народным депутатам, чтобы мы эти позиции, которые на усмотрение зала, рассмотрели в конце, перед голосованием, чтобы мы сначала прошли все согласованные позиции и получили возможность и время согласовать в течение рассмотрения законопроекта", - сказал спикер парламента Андрей Парубий, оглашая проект закона 23 мая.