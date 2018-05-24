Спорт Форвард «Динамо» Дьемерси Мбокани может продолжить карьеру в чемпионате Сербии

2018-05-25 16:31 99

32-летний нападающий киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани может продолжить карьеру в чемпионате Сербии. Конголезским игроком всерьез заинтересовался клуб «Црвена Звезда».

Как сообщает портал Novosti.rs, «Црвена Звезда» занята поисками замены своему бывшему ведущему форварду Ричмонд Боакье, который перешел в китайский клуб «Цзянсу Сунин».

Известно, что сербский клуб ныне рассматривает три кандидатуры, среди которых и Дьемерси Мбокани. Конголезский нападающий может перейти в «Црвену Звезду» на правах свободного агента.

МБОКАНИ ЗАЯВИЛ, ЧТО ГОТОВ ИГРАТЬ В «ДИНАМО», НО ЗА БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Ранее наставник «Динамо» Александр Хацкевич подтвердил, что киевский клуб не будет продлевать соглашение с Мбокани, контракт которого с «бело-синими» завершается в июне.

В минувшем сезоне Мбокани сыграл в 21 матче в составе «Динамо», отличившись 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

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