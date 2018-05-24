Мир Илон Маск заявил о создании мощного сайта по борьбе с фейковыми новостями

2018-05-25 21:34 497

Основатель мегакомпаний Tesla и Space X нашел способ защитыя от ботов, а также разоблачения тех, кто управляет армией дезинформаторов в Сети.

Илон Маск анонсировал создание сайта по борьбе с фейковыми новостями. Об этом миллиардер сообщил в Twitter.

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"Собираемся создать сайт, на котором публика может оценивать правдивость любой статьи и отслеживать рейтинг доверия с течением времени к каждому журналисту, редактору и публикации. Думаю о том, чтобы назвать его Pravda", - написал Маск.

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Маск добавил, что сайт может помочь в борьбе с сетевыми троллями и их заказчиками.