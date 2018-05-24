Мир Ким Чен Ын угрожает отменить встречу с Трампом из-за сравнения КНДР с Ливией

2018-05-25 09:13 501

Северная Корея может пересмотреть вопрос о саммите с США в случае "неразумного" поведения Вашингтона, говорится в официальном заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, опубликованном северокорейским агентством KCNA.

Сон Хи подчеркнула, что Пхеньян может заставить Штаты испытать "трагедию, которую они никогда не испытывали и не могли вообразить".

Отметим, острую реакцию Пхеньяна вызвало высказывание вице-президента США Майка Пенса, сравнившего КНДР с Ливией и заявившего, что в случае если КНДР не пойдет на отказ от ядерной программы, нельзя исключить развития событий по ливийскому сценарию.

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"Можно только догадываться, каким политическим болваном он является, если сравнивает наше государство − ядерную державу – с Ливией, которая установила несколько единиц военного оборудования", − говорится в документе.

Дипломат отметила, что именно пример Ливии заставил Северную Корею укреплять свою обороноспособность.

"От решения и поведения США зависит, встретимся ли мы за столом переговоров или на месте ядерного противостояния. Если США будут оскорблять наши добрые намерения и по-прежнему неразумно вести себя, я предложу руководству пересмотреть вопрос о саммите КНДР и США", – заявила заместитель министра.

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Напомним, ранее КНДР пригрозила отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула.