Политика ФБР заблокировало хакерский сервер, управляющий сетью из 500 тысяч компьютеров

2018-05-25 13:44 553

Американские спецслужбы заблокировали сервер, с которого осуществлялось управление сетью из 500 тысяч зараженных компьютеров по всему миру.

Как сообщает Daily Beast, сервер был заблокирован в рамках предотвращения ФБР работы VPN-фильтра, который связывают с группой хакеров, известной как Fancy Bear.

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Саму хакерскую группу связывают с Россией и приписывают ей взлом серверов национального комитета Демократической партии США в 2016 году.

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Отмечается также, что, по данным компаний Cisco и Symantec, зараженные компьютеры находились в 54 странах мира.

Кроме того, власти США сообщили, что предпринимают попытки взять под свой контроль пораженные хакерами маршрутизаторы и устройства, которые готовились для кибератаки против Украины. 

Разрешение на перехват контроля выдал федеральный судья Пенсильвании. ФБР получило возможность взять контроль над интернет-доменом, который использовался российской группой хакеров Sofacy для удаленного контроля зараженных устройств.

Согласно распоряжению суда, представители ФБР будут направлять сигнал устройств для связи с подконтрольным Бюро сервером. Он, в свою очередь, будет использоваться для обнаружения места расположения пораженного оборудования. Данные будут передаваться властям стран, в которых обнаружат зараженные устройства для удаления вредоносного ПО.

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