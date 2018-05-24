В Испании проходят облавы и массовые аресты спонсоров каталонского референдума

Испанская полиция и спецпрокуратура по борьбе с коррупцией проводят обыски и задержания в Каталонии в связи с нелегальным финансированием референдума о независимости 1 октября 2017 года и других мероприятий сторонников независимости региона.
По данным Europa Press, уже задержаны 22 человека и не исключены новые аресты. Среди задержанных депутат от партии Вместе за Каталонию Франсеск де Далмасес.
Как сообщает Высший суд Каталонии, подразделение по экономическим и финансовым преступлениям полиции и прокуратура по борьбе с коррупцией проводят обыски в здании Совета Барселоны, зданиях женералитета Каталонии и других учреждениях. В обысках принимают участие в том числе направленные из Мадрида сотрудники полиции, которые помимо Барселоны, работают в Таррагоне и Жироне.
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Расследование продолжалось более года и в ходе него выяснилось, что из бюджета через различные компании на счета ассоциаций и организаций, выступающих за независимость, были переведены два миллиона евро.
В общем сложности в четверг будут проведены 20 обысков.
Возбуждены дела по обвинениям в хищениях госсредств, злоупотреблении служебным положением, совершении противозаконных сделок государственными чиновниками, подделке документов и мошенничестве при оказании денежной помощи.
Все ранее выдвинутые кандидаты на пост главы Каталонии, включая беглого Карлеса Пучдемона, находятся либо в СИЗО, либо срочно сбежали из Испании.