Политика В Испании проходят облавы и массовые аресты спонсоров каталонского референдума

2018-05-25 09:40 438

Испанская полиция и спецпрокуратура по борьбе с коррупцией проводят обыски и задержания в Каталонии в связи с нелегальным финансированием референдума о независимости 1 октября 2017 года и других мероприятий сторонников независимости региона.

По данным Europa Press, уже задержаны 22 человека и не исключены новые аресты. Среди задержанных депутат от партии Вместе за Каталонию Франсеск де Далмасес.

Как сообщает Высший суд Каталонии, подразделение по экономическим и финансовым преступлениям полиции и прокуратура по борьбе с коррупцией проводят обыски в здании Совета Барселоны, зданиях женералитета Каталонии и других учреждениях. В обысках принимают участие в том числе направленные из Мадрида сотрудники полиции, которые помимо Барселоны, работают в Таррагоне и Жироне.

ЭКС-ГЛАВА КАТАЛОНИИ ПУЧДЕМОН ОКОНЧАТЕЛЬНО ОТКАЗАЛСЯ ВЕРНУТЬСЯ В БОЛЬШУЮ ПОЛИТИКУ

Расследование продолжалось более года и в ходе него выяснилось, что из бюджета через различные компании на счета ассоциаций и организаций, выступающих за независимость, были переведены два миллиона евро.

В общем сложности в четверг будут проведены 20 обысков.

Возбуждены дела по обвинениям в хищениях госсредств, злоупотреблении служебным положением, совершении противозаконных сделок государственными чиновниками, подделке документов и мошенничестве при оказании денежной помощи.

Все ранее выдвинутые кандидаты на пост главы Каталонии, включая беглого Карлеса Пучдемона, находятся либо в СИЗО, либо срочно сбежали из Испании.