Экономика США вводит жесткие пошлины, чтобы потеснить на рынке Toyota, Nissan, Honda и Hyundai

2018-05-25 14:45 499

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения пошлины в 25% на импорт легковых автомобилей, грузовиков и запчастей для защиты американского автопрома.

По данным СМИ, этот вопрос уже отдан на проработку министру промышленности и торговли Уилбуру Россу. Он после встречи с Трампом сделал заявление о том, что по некоторым данным "на протяжении десятилетий импорт из-за рубежа разрушал нашу внутреннюю автомобильную промышленность".

Теперь министерству предстоит ответить на вопрос, может ли упадок этой отрасли угрожать национальной безопасности США. Уилбер Росс пообещал, что расследование будет "тщательным, справедливым и прозрачным".

Также сообщается, что новые пошлины могут стать особенно болезненными для азиатских автопроизводителей, включая Toyota, Nissan, Honda и Hyundai, которые считают США основным рынком.

"Это объявление вызвало широкую распродажу и акции автопроизводителей по всем США", – пишет агентство.

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