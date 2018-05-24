Украина Финал Лиги чемпионов-2018: где посмотреть матч "Реал"-"Ливерпуль", план мероприятий, схема, карта

2018-05-25 13:12 778

В субботу, 26 мая в Киеве состоится главное футбольное событие года - финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018.

Публичный просмотр финала Лиги чемпионов пройдет на Контрактовой площади. Финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится на НСК "Олимпийский".

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Кроме центрального матча Еврокубка в столице Украины запланировано еще много других околофутбольных мероприятий и гуляний.

КАРТА:  КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В КИЕВЕ К ФИНАЛУ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 2018

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ЛОКАЦИИ "ФЕСТИВАЛЬ ЧЕМПИОНОВ"

25 мая

  • 11:00 – открытие Фестиваля;
  • 12:00 – футбольные фристайлеры;
  • 14:00 – DJ Omnia;
  • 16:00 – трансляция Турнира выдающихся чемпионов на экране;
  • 20:00 – Kill the buzz;
  • 21:30 – Hardwell;
  • 23:00 – закрытие Фестиваля.

"УКРЗАЛИЗНЫЦЯ" НАЗНАЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА К ФИНАЛУ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

26 мая

  • 11:00 – открытие Фестиваля;
  • 11:45 – футбольные фристайлеры;
  • 13:00 – футбольные фристайлеры;
  • 14:00 – Fontaliza;
  • 15:15 – Carte Blanche;
  • 16:30 – Indytronics;
  • 18:00 – DJ Omnia;
  • 20:00 – закрытие Фестиваля без публичного просмотра финального матча на ул. Крещатик (публичный просмотр организован на пл. Контрактовой).

КЛИЧКО СДЕЛАЛ НЕАДЕКВАТНЫЙ ПРОГНОЗ НА ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 

27 мая

  • 13:00 – открытие Фестиваля, выступления музыкальных групп;
  • 18:00 – поздравление руководства города;
  • 18:30 – концертная программа;
  • 21:00 – закрытие Фестиваля.

ЗАЯВКИ РЕАЛА И ЛИВЕРПУЛЯ НА ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Организаторы призывают киевлян и гостей столицы не медлить и фотографироваться с Кубком Лиги чемпионов УЕФА среди мужчин до 26 мая включительно, а с Кубком чемпионата среди женщин – в день открытия, ведь уже вечером 24 мая он станет законным трофеем команды-победителя.

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