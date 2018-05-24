Украина Финал Лиги чемпионов-2018: где посмотреть матч "Реал"-"Ливерпуль", план мероприятий, схема, карта

2018-05-25 13:12 778

В субботу, 26 мая в Киеве состоится главное футбольное событие года - финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018.

Публичный просмотр финала Лиги чемпионов пройдет на Контрактовой площади. Финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится на НСК "Олимпийский".

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Кроме центрального матча Еврокубка в столице Украины запланировано еще много других околофутбольных мероприятий и гуляний.

КАРТА: КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В КИЕВЕ К ФИНАЛУ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 2018

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ЛОКАЦИИ "ФЕСТИВАЛЬ ЧЕМПИОНОВ"

25 мая

11:00 – открытие Фестиваля;

12:00 – футбольные фристайлеры;

14:00 – DJ Omnia;

16:00 – трансляция Турнира выдающихся чемпионов на экране;

20:00 – Kill the buzz;

21:30 – Hardwell;

23:00 – закрытие Фестиваля.

"УКРЗАЛИЗНЫЦЯ" НАЗНАЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА К ФИНАЛУ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

26 мая

11:00 – открытие Фестиваля;

11:45 – футбольные фристайлеры;

13:00 – футбольные фристайлеры;

14:00 – Fontaliza;

15:15 – Carte Blanche;

16:30 – Indytronics;

18:00 – DJ Omnia;

20:00 – закрытие Фестиваля без публичного просмотра финального матча на ул. Крещатик (публичный просмотр организован на пл. Контрактовой).

КЛИЧКО СДЕЛАЛ НЕАДЕКВАТНЫЙ ПРОГНОЗ НА ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

27 мая

13:00 – открытие Фестиваля, выступления музыкальных групп;

18:00 – поздравление руководства города;

18:30 – концертная программа;

21:00 – закрытие Фестиваля.

ЗАЯВКИ РЕАЛА И ЛИВЕРПУЛЯ НА ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Организаторы призывают киевлян и гостей столицы не медлить и фотографироваться с Кубком Лиги чемпионов УЕФА среди мужчин до 26 мая включительно, а с Кубком чемпионата среди женщин – в день открытия, ведь уже вечером 24 мая он станет законным трофеем команды-победителя.