Финал Лиги чемпионов-2018: где посмотреть матч "Реал"-"Ливерпуль", план мероприятий, схема, карта

В субботу, 26 мая в Киеве состоится главное футбольное событие года - финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017/2018.
Публичный просмотр финала Лиги чемпионов пройдет на Контрактовой площади. Финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится на НСК "Олимпийский".
УГРОЗЫ ТЕРАКТОВ ИГИЛ ВО ВРЕМЯ ФИНАЛА ЛЧ В СБУ НАЗВАЛИ РОССИЙСКИМИ ФЕЙКАМИ
Кроме центрального матча Еврокубка в столице Украины запланировано еще много других околофутбольных мероприятий и гуляний.
КАРТА: КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В КИЕВЕ К ФИНАЛУ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 2018
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ЛОКАЦИИ "ФЕСТИВАЛЬ ЧЕМПИОНОВ"
25 мая
"УКРЗАЛИЗНЫЦЯ" НАЗНАЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДА К ФИНАЛУ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
26 мая
КЛИЧКО СДЕЛАЛ НЕАДЕКВАТНЫЙ ПРОГНОЗ НА ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
27 мая
ЗАЯВКИ РЕАЛА И ЛИВЕРПУЛЯ НА ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
Организаторы призывают киевлян и гостей столицы не медлить и фотографироваться с Кубком Лиги чемпионов УЕФА среди мужчин до 26 мая включительно, а с Кубком чемпионата среди женщин – в день открытия, ведь уже вечером 24 мая он станет законным трофеем команды-победителя.