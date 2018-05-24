Американская супермодель Эмили Ратаковски снова удивила своих поклонников пикантным фото, которое едва не дотягивает до формата "18+".
На этот раз она выложила в свобоный доступ снимок, на котором запечатлена топлес, в элитных украшениях из золота. Фотография за первые сутки набрала более 1,5 миллиона лайков.
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Откровенное фото лаконично подписала "Gold obsessed" (Одержимость золотом).
Напомним, Эмили Ратаковски получила всемирную известность после того, как снялась топлес в клипе Робина Тика "Blurred Lines".