фото-видео 18+ Эмили Ратаковски выложила в Сеть свой топлес в золоте и бриллиантах

2018-05-25 22:12 436

Американская супермодель Эмили Ратаковски  снова удивила своих поклонников пикантным фото, которое  едва не дотягивает до формата "18+". 

На этот раз она выложила в свобоный доступ снимок, на котором запечатлена топлес, в элитных украшениях из золота. Фотография за первые сутки набрала более 1,5 миллиона лайков.

ЭМИЛИ РАТАКОВСКИ УДИВИЛА СЕТЬ БЕЖЕВЫМ ПРОЗРАЧНЫМ ПЛАТЬЕМ В ГОРОШЕК

Откровенное фото лаконично подписала "Gold obsessed" (Одержимость золотом).

Напомним, Эмили Ратаковски получила всемирную известность  после того, как снялась топлес в клипе Робина Тика "Blurred Lines".

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