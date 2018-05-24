Курьезы видео Девушка за рулем Лады лихо уделала полицейских - погоня в Ржищеве стала хитом

2018-05-24 15:14 694

В Соцсетях обсуждают смешное видео погони полиции за автомобилем под Киевом. Ролик на своей странице в Facebook выложил основатель паблика Типичный Киев Виктор Опанасенко.

По его информации, события происходили в городе Ржищев Киевской области.

Как утверждают пользователи Сети, за рулем автомобиля-беглеца находилась женщина. Однако, официального подтверждения это нет.

На видео видно, как полицейское авто в погоне за автомобилем врезалось в бордюр, после чего копы попытались догнать преследумого пешком.

Тот, вероятно, издеваясь над стражами правопорядка, сделал вокруг них несколько кругов. Полицейские в это время даже стреляли, однако это им успеха не принесло. В какой-то момент копы вспомнили о своей машине и попытались протаранить нарушителя, однако тоже безуспешно. В итоге последний уехал.