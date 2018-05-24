В Соцсетях обсуждают смешное видео погони полиции за автомобилем под Киевом. Ролик на своей странице в Facebook выложил основатель паблика Типичный Киев Виктор Опанасенко.
По его информации, события происходили в городе Ржищев Киевской области.
Как утверждают пользователи Сети, за рулем автомобиля-беглеца находилась женщина. Однако, официального подтверждения это нет.
На видео видно, как полицейское авто в погоне за автомобилем врезалось в бордюр, после чего копы попытались догнать преследумого пешком.
Тот, вероятно, издеваясь над стражами правопорядка, сделал вокруг них несколько кругов. Полицейские в это время даже стреляли, однако это им успеха не принесло. В какой-то момент копы вспомнили о своей машине и попытались протаранить нарушителя, однако тоже безуспешно. В итоге последний уехал.