Курьезы фото Кличко сделал неадекватный прогноз на финальный матч Лиги чемпионов в Киеве

2018-05-25 08:12 843

Мэр украинской столицы Виталий Кличко снова вызвал в Соцсетях волну смеха и недоумения. На этот раз Виталий Владимирович буквально взорвал Сеть своим прогнозом на (внимание!) финальный поединок Лиги чемпионов, который состоится в ближайшую субботу на НСК "Олимпийском".

По мнению Кличко, мадридский "Реал" и "Ливерпуль" разойдутся с ничейным счетом в 3:3.

Поначалу у пользователей Соцсетей еще были сомения, а не фейк ли это. Однако, окончательные точки над "ё" расставились, когда было обнародовано фото.

Выходит, что победителя в самом престижном клубном турнире Европы по футболу нынешнего сезона вовсе не будет? А трофей Лиги чемпионов, простите, так и останется у дочери главы ФФУ Павелко?

 

 

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