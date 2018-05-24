Политика Апелляционный суд оставил под стражей Владимира Рубана

2018-05-24 16:30 368

 

В четверг, 24 мая, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева оставила без удовлетворения апелляционную жалобу, поданную в интересах главы Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана и оставила в силе решение суда первой инстанции о его аресте.

Об этом сообщили в пресс-службе Апелляционного суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 4 мая 2018 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу, поданную в интересах подозреваемого Рубана В.В., - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В суде напомнили, что Рубана подозревают в совершении уголовных преступлений по статьям о террористическом акте и незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.263 УК Украины).

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