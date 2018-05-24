Политика Россия может пойти большой войной на Украину: Турчинов назвал дату

2018-05-24 16:49 438

 

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что на Донбассе наблюдается рекордное за последнее время количество обстрелов, что может свидетельствовать о подготовке к масштабным военным действиям со стороны России.

При этом он возлагает полную ответственность за обострение ситуации на террористов, передает BBC News Украина.

"Используется запрещенная Минскими соглашениями артиллерия, танки, реактивные системы залпового огня, при этом обстрелы по украинской территории ведутся на глубину до 10 километров, в результате чего уничтожается гражданская инфраструктура и есть погибшие среди мирного населения", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Турчинова, украинская разведка наблюдает "активную концентрацию российских войск в непосредственной близости к украинско-российской границе".

"Все это свидетельствует о подготовке российским военно-политическим руководством масштабных провокаций и наступательных действий, которые могут реально начаться уже в июле после завершения Чемпионата мира по футболу, который состоится в РФ", - считает секретарь СНБО.

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