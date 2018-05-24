Украина В Украине полностью запретили электронные деньги WebMoney

2018-05-24 16:53 671

 

Электронная платежная система WebMoney попала в список санкций, утвержденных Советом национальной безопасности и обороны 2 мая.

Об этом говорится в указе главы государства №126/2018 от 2 мая, опубликованном на сайте президента.

Отмечается, что под санкции попадает не только WebMoney.ru, зарегистрированная в РФ, но и британская WebMoney Europe Ltd, а также украинская WebMoney.ua.

Санкциями предусматривается блокировка активов компании, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капиталов из Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение или приостановление лицензий и других разрешений, а также блокирование провайдерами доступа к сайтам компании и ее поддоменов.

Срок действия санкций три года.

Напомним, вместо 1228 физических лиц в новом указе фигурируют уже 1748 человек. Количество компаний увеличилось с 468 до 756.

Также в санкционный список впервые попал Сергей Курченко.

Еще по теме

Стало известно, сколько иностранцев оформили визы в Украину на финал Лиги чемпионов

2018-05-24 17:12 374

Украина ввела санкции против десятков российских телеканалов и радио

2018-05-24 17:00 365

Украина может получить от МВФ $5,5 млрд

2018-05-24 16:56 377

Россия может пойти большой войной на Украину: Турчинов назвал дату

2018-05-24 16:49 435

Еще новости в разделе "Украина"

Стало известно, сколько иностранцев оформили визы в Украину на финал Лиги чемпионов

2018-05-24 17:12 374

В Украине полностью запретили электронные деньги WebMoney

2018-05-24 16:53 671

Вступили в силу новые правила ввоза авто из-за границы - что изменилось

2018-05-24 15:46 488

СНБО ввел санкции против РИА Новости - заблокированы счета, активы и сайт

2018-05-24 13:16 698
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Стало известно, сколько иностранцев оформили визы в Украину на финал Лиги чемпионов 2018-05-24 17:12 374
В Украине полностью запретили электронные деньги WebMoney 2018-05-24 16:53 671
Вступили в силу новые правила ввоза авто из-за границы - что изменилось 2018-05-24 15:46 488
СНБО ввел санкции против РИА Новости - заблокированы счета, активы и сайт 2018-05-24 13:16 698

Лента

18:04 Евровидение-2019: Россия хочет снова отправить Самойлову
17:12 Стало известно, сколько иностранцев оформили визы в Украину на финал Лиги чемпионов
17:09 Для чайников: как УЕФА представил финал Лиги чемпионов в Киеве
17:00 Украина ввела санкции против десятков российских телеканалов и радио
16:56 Украина может получить от МВФ $5,5 млрд
16:53 В Украине полностью запретили электронные деньги WebMoney
16:49 Россия может пойти большой войной на Украину: Турчинов назвал дату
16:30 Апелляционный суд оставил под стражей Владимира Рубана
15:46 Вступили в силу новые правила ввоза авто из-за границы - что изменилось
видео 15:14 Девушка за рулем Лады лихо уделала полицейских - погоня в Ржищеве стала хитом