Экономика Украина может получить от МВФ $5,5 млрд

2018-05-24 16:56 380

Объем следующей программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом может составить около 5,5 млрд долларов. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Мы о программе МВФ и ее объемах уже думали ранее. Размер программы будет определяться текущим уровнем резервов НБУ и желаемым уровнем... Такая цифра (5,5 млрд долларов - Прим. Ред.), о которой говорили коллеги из международного института финансов, имеет такие параметры", - сказал он.

При этом НБУ, как и ранее, ожидает поступления от МВФ порядка 2 млрд долларов в текущем году. НБУ отмечает, что ближайшее время будет решающим для принятия решений, важных для продолжения сотрудничества с официальными кредиторами Украины.

Необходимость такого сотрудничества в последнее время только усилилась ввиду осложнения доступа развивающихся стран к глобальному рынку капитала.