Экономика Украина может получить от МВФ $5,5 млрд

2018-05-24 16:56 380

 

Объем следующей программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом может составить около 5,5 млрд долларов. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Мы о программе МВФ и ее объемах уже думали ранее. Размер программы будет определяться текущим уровнем резервов НБУ и желаемым уровнем... Такая цифра (5,5 млрд долларов - Прим. Ред.), о которой говорили коллеги из международного института финансов, имеет такие параметры", - сказал он.

При этом НБУ, как и ранее, ожидает поступления от МВФ порядка 2 млрд долларов в текущем году. НБУ отмечает, что ближайшее время будет решающим для принятия решений, важных для продолжения сотрудничества с официальными кредиторами Украины.

Необходимость такого сотрудничества в последнее время только усилилась ввиду осложнения доступа развивающихся стран к глобальному рынку капитала.

Еще по теме

Стало известно, сколько иностранцев оформили визы в Украину на финал Лиги чемпионов

2018-05-24 17:12 374

Украина ввела санкции против десятков российских телеканалов и радио

2018-05-24 17:00 365

В Украине полностью запретили электронные деньги WebMoney

2018-05-24 16:53 704

Россия может пойти большой войной на Украину: Турчинов назвал дату

2018-05-24 16:49 438

Еще новости в разделе "Экономика"

Украина может получить от МВФ $5,5 млрд

2018-05-24 16:56 380

В Кабмине рассказали, что будет с ценой на газ для населения

2018-05-23 20:00 3929

Что изменит для украинцев новый закон о валюте

2018-05-22 21:00 3562

Украина резко увеличила запасы европейского газа в подземных хранилищах

2018-05-22 13:46 1984
Все статьи раздела "Экономика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Экономика

Украина может получить от МВФ $5,5 млрд 2018-05-24 16:56 380
В Кабмине рассказали, что будет с ценой на газ для населения 2018-05-23 20:00 3929
Что изменит для украинцев новый закон о валюте 2018-05-22 21:00 3562
Украина резко увеличила запасы европейского газа в подземных хранилищах 2018-05-22 13:46 1984

Лента

18:04 Евровидение-2019: Россия хочет снова отправить Самойлову
17:12 Стало известно, сколько иностранцев оформили визы в Украину на финал Лиги чемпионов
17:09 Для чайников: как УЕФА представил финал Лиги чемпионов в Киеве
17:00 Украина ввела санкции против десятков российских телеканалов и радио
16:56 Украина может получить от МВФ $5,5 млрд
16:53 В Украине полностью запретили электронные деньги WebMoney
16:49 Россия может пойти большой войной на Украину: Турчинов назвал дату
16:30 Апелляционный суд оставил под стражей Владимира Рубана
15:46 Вступили в силу новые правила ввоза авто из-за границы - что изменилось
видео 15:14 Девушка за рулем Лады лихо уделала полицейских - погоня в Ржищеве стала хитом