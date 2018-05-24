Политика Украина ввела санкции против десятков российских телеканалов и радио

2018-05-24 17:00 368

 

Украина ввела санкции против ряда средств массовой информации, среди которых "Россия-24", "Первый канал", "НТВ", "Наше Радио". Об этом сообщается в тексте указа президента №126/2018.

Всего под санкции попали следующие СМИ:

акционерное общество "Первый канал";

официальное представительство российского акционерного общества "Первый канал";

открытое акционерное общество "Телекомпания НТВ";

открытое акционерное общество "Первый канал. Всемирная сеть";

телеканалы "РТР-Планета", информационный канал "Россия-24", которые входят в структуру федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания";

федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания";

открытое акционерное общество "НТВ-ПЛЮС";

открытое акционерное общество "Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА";

акционерное общество "ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ";

акционерное общество "МОСКВА МЕДИА";

автономная некоммерческая организация Информационный центр радиовещания, искусства и культуры "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ";

федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня";

закрытое акционерное общество "Национальная медиа группа";

открытое акционерное общество "Телерадиокомпания Петербург";

общество с ограниченной ответственностью "Акцепт", телевизионный канал "Рен ТВ";

автономная некоммерческая организация "Общественное телевидение России";

общество с ограниченной ответственностью "Медиа Контент";

общество с ограниченной ответственностью "Промедиа";

общество с ограниченной ответственностью "Наше Радио".

Санкции в отношении этих компаний вводятся на три года.

Против этих субъектов предпринимательской деятельности применены санкции в виде блокирования активов – временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом; приостановления исполнения экономических и финансовых обязательств; запрета пользования радиочастотным ресурсом Украины; ограничения или прекращения предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Еще по теме

Стало известно, сколько иностранцев оформили визы в Украину на финал Лиги чемпионов

2018-05-24 17:12 377

Украина может получить от МВФ $5,5 млрд

2018-05-24 16:56 380

В Украине полностью запретили электронные деньги WebMoney

2018-05-24 16:53 707

Россия может пойти большой войной на Украину: Турчинов назвал дату

2018-05-24 16:49 438

Еще новости в разделе "Политика"

Украина ввела санкции против десятков российских телеканалов и радио

2018-05-24 17:00 368

Россия может пойти большой войной на Украину: Турчинов назвал дату

2018-05-24 16:49 438

Апелляционный суд оставил под стражей Владимира Рубана

2018-05-24 16:30 365

Заместителю генпрокурора Луценко и главе САП Назару Холодницкому отменили визу США - готовят срочную отставку

2018-05-24 14:34 2202
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Украина ввела санкции против десятков российских телеканалов и радио 2018-05-24 17:00 368
Россия может пойти большой войной на Украину: Турчинов назвал дату 2018-05-24 16:49 438
Апелляционный суд оставил под стражей Владимира Рубана 2018-05-24 16:30 365
Заместителю генпрокурора Луценко и главе САП Назару Холодницкому отменили визу США - готовят срочную отставку 2018-05-24 14:34 2202

Лента

18:04 Евровидение-2019: Россия хочет снова отправить Самойлову
17:12 Стало известно, сколько иностранцев оформили визы в Украину на финал Лиги чемпионов
17:09 Для чайников: как УЕФА представил финал Лиги чемпионов в Киеве
17:00 Украина ввела санкции против десятков российских телеканалов и радио
16:56 Украина может получить от МВФ $5,5 млрд
16:53 В Украине полностью запретили электронные деньги WebMoney
16:49 Россия может пойти большой войной на Украину: Турчинов назвал дату
16:30 Апелляционный суд оставил под стражей Владимира Рубана
15:46 Вступили в силу новые правила ввоза авто из-за границы - что изменилось
видео 15:14 Девушка за рулем Лады лихо уделала полицейских - погоня в Ржищеве стала хитом