Украина ввела санкции против десятков российских телеканалов и радио

Украина ввела санкции против ряда средств массовой информации, среди которых "Россия-24", "Первый канал", "НТВ", "Наше Радио". Об этом сообщается в тексте указа президента №126/2018.
Всего под санкции попали следующие СМИ:
акционерное общество "Первый канал";
официальное представительство российского акционерного общества "Первый канал";
открытое акционерное общество "Телекомпания НТВ";
открытое акционерное общество "Первый канал. Всемирная сеть";
телеканалы "РТР-Планета", информационный канал "Россия-24", которые входят в структуру федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания";
федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания";
открытое акционерное общество "НТВ-ПЛЮС";
открытое акционерное общество "Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации "ЗВЕЗДА";
акционерное общество "ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ";
акционерное общество "МОСКВА МЕДИА";
автономная некоммерческая организация Информационный центр радиовещания, искусства и культуры "ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ";
федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня";
закрытое акционерное общество "Национальная медиа группа";
открытое акционерное общество "Телерадиокомпания Петербург";
общество с ограниченной ответственностью "Акцепт", телевизионный канал "Рен ТВ";
автономная некоммерческая организация "Общественное телевидение России";
общество с ограниченной ответственностью "Медиа Контент";
общество с ограниченной ответственностью "Промедиа";
общество с ограниченной ответственностью "Наше Радио".
Санкции в отношении этих компаний вводятся на три года.
Против этих субъектов предпринимательской деятельности применены санкции в виде блокирования активов – временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом; приостановления исполнения экономических и финансовых обязательств; запрета пользования радиочастотным ресурсом Украины; ограничения или прекращения предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.