Мир Евровидение-2019: Россия хочет снова отправить Самойлову

2018-05-24 18:04 293

 

Активисты Российской Федерации предложили еще раз отправить исполнительницу Юлию Самойлову на песенный конкурс Евровидении в 2019 году от имени России. Данная петиция была зарегистрирована на сайте Change.org.

"Юлия, вы - наша гордость! Мы, народ России, отправляем вас на "Евровидение-2019" в Израиль! Просим оказать поддержку в инициативе Первый канал и лично президента России Владимира Владимировича Путина!", - написал автор петиции Виктор Быков.

Идея петиции была поддержана членом экспертного совета по развитию информационного общества при Государственной Думе Вадимом Манукяном.

"Каждый человек может оступиться, но это не значит, что его за это нужно откровенно гнобить. Юля хочет получить еще один шанс, уже ранее заявляла об этом, а как известно "Бог троицу любит". Поэтому я нисколько не удивлен появлению такой петиции и тоже ее поддерживаю", - отметил Манукян в комментарии изданию. dni.ru.

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