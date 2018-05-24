На Донбассе обе стороны конфликта стянули танки и "Грады" к линии фронта - Хуг

В течение последних трех недель на линию разграничения по обе стороны линии фронта стянули тяжелое вооружение. Такое заявление сделал первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, пишет DW.
"В течение последних трех недель СММ ОБСЕ наблюдает по обе стороны линии фронта тяжелое оружие, количество которого увеличивается", - отметил Хуг.
По его словам, речь идет о танках, минометах, артиллерии и Градах, которые должны быть отведены от линии фронта согласно Минскими соглашениями.
"Также зафиксировано применение этого оружия", - заявил замглавы СММ ОБСЕ.
Также было отмечено, что в последнее время на Донбассе зафиксировали увеличение количества тяжелого оружия в зоне огневого поражения и количество нарушений перемирия.