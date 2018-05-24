Украина Стало известно, сколько иностранцев оформили визы в Украину на финал Лиги чемпионов

2018-05-24 17:12 377

Украинские консулы в последние дни круглосуточно оформляют сотни виз иностранцам, которые массово приезжают в Украину на финальные матчи Лиги Чемпионов. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

По словам Погорельцева, украинские консулы за рубежом работают в круглосуточном режиме, чтобы максимально быстро оформить визы иностранцам, которые едут в Украину и оперативно им помочь в решении визовых вопросов.

"Также визовые документы оформляют и по прибытию в международных аэропортах "Борисполь", "Жуляны" и "Одесса". Там консулы тесно сотрудничают с пограничниками и соответствующими службами аэропортов", - сказал Погорельцев.

Напомним, "Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда для перевозки болельщиков из Львова в Киев на время проведения финала Лиги чемпионов УЕФА 26 мая.