Мир Официально: Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном

2018-05-24 20:30 705

 

Президент США Дональд Трамп в письме к лидеру КНДР Ким Чен Ыну отказался от встречи в Сингапуре, запланированной на 12 июня, сообщается на сайте Белого дома.

Американский лидер обвинил в срыве переговоров северокоейскую сторону, которая проявила открытую враждебность в отношении к США.

«К сожалению, в связи с сильным гневом и открытой враждебностью, продемонстрированной в ходе Ваших недавних заявлений, я нахожу неподобающим проводить в настоящее время эту давно планировавшуюся встречу», – сказал он.

Президент США также выразил сожаление в связи с этим шагом. «Этот упущенный шанс является поистине печальным моментом в истории», – отметил Трамп. В заключение он выразил надежду на встречу с Ким Чен Ыном в будущем.

Встреча двух лидеров была запланирована 12 июня. Предполагалось, что Трамп и Ким объявят об окончании Корейской войны.

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