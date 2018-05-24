Мир Ученые рассказали, какую температуру нельзя сбивать таблетками

2018-05-24 19:00 725

До определенного момента нужно дать организму возможность справиться самостоятельно

Международная группа ученых из университетов Уорика и Манчествера провели серию исследований, в результате которых пришли к выводу, что сбивать температуру, то есть, чем мы частенько грешим, ни в коем случае нельзя.

Об этом сообщает Знай.

Как оказалось, во время искусственной борьбы с температурой с помощью жаропонижающих в организме уничтожается белок, который и делает наш организм способным бороться с болезнью. Иными словами, мы своими же руками уничтожаем природный иммунитет. Подробнее об этом исследователи написали в статье периодичного университетского издания университета.

Специалисты изучили влияние высокой температуры на эффективность работы иммунной системы человека. Оказалось, что ключевую роль здесь играют белки Nuclear Factor (-κB), которую ученые сравнивают с клеточными часами.

Даже при небольшом повышении температуры, скажем, до 37 градусов или чуть выше, они начинают ускоренно перемещаться в ядро клетки и обратно, активируя работу иммунной системы. Причем чем выше температура тела, тем быстрее этот белок перемещается.

Клетки, застигнутые врасплох, начинают активнее реагировать на опухоль, рану или инфекцию. Таким образом, организм начинает сопротивляться болезни, а исцеление наступает быстрее. Открытие ученых подтверждает расхожее мнение о том, что повышенную температуру до определенного момента сбивать нельзя. Прием противовоспалительных препаратов при 37,5° — только нарушает биологические процессы сопротивляемости организма. Разумеется, речь не идет о температуре выше 38,5°, когда жизнь человека оказывается в опасности.

Таким образом, человечество оказалось на пороге другого важного открытия: если специалисты научатся управлять процессом стимуляции иммунных клеток белками Nuclear Factor (-κB), то приблизятся к созданию лекарств нового поколения.