Украина В ресторане Киева фанатов Ливерпуля жестоко избили стульями

2018-05-25 08:39 612

Неизвестные напали на болельщиков английского футбольного клуба Ливерпуль поздно вечером 24 мая в Киеве.

Как сообщает Mirror, инцидент произошел в одном из столичных ресторанов.

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Группа из 20 хулиганов в масках атаковала болельщиков Ливерпуля, находившихся в заведении. Они бросали в английских фанатов столы и стулья.

Болельщики Ливерпуля получили порезы и раны головы и шеи. Полиция задержала двух нападавших, а также одного фаната Ливерпуля.

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"Правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке, и к управлению полиции доставили двух пострадавших иностранцев. Во время общения задержанные отказались давать какие-либо объяснения по поводу случившегося, ссылаясь на нормы статьи 63 Конституции Украины, а пострадавшие - отказались от написания заявлений", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

На данный момент в отношении двух задержанных составили административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство). 

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Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что ситуация с безопасностью для иностранных фанатов в Киеве нагнетается, а в инциденте с болельщиками "Ливерпуля" нет ничего необычного. 

"Давайте снизим обороты, потому что мне это напоминает нагнетание. Ничего страшного и ничего ультраординарного не произошло. К сожалению, есть идиоты. Иначе я назвать этих людей не могу, каким, наверное, негде себя проявить, кроме таких позорных поступков, которые не украшают, учитывая эту ситуацию, Киев и Украину. Но это стандартная ситуация, которая время от времени происходит везде", - так Шкиряк прокомментировал избиение фанатов английской команды на Большой Васильковской в Киеве.

По мнению Шкиряка, в связи инцидентом нет необходимости в усилении охраны правопорядка в столице, поскольку в настоящее время в Киеве за ним следит достаточное число правоохранителей.

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