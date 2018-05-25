Украина В ресторане Киева фанатов Ливерпуля жестоко избили стульями

2018-05-25 08:39 612

Неизвестные напали на болельщиков английского футбольного клуба Ливерпуль поздно вечером 24 мая в Киеве.

Как сообщает Mirror, инцидент произошел в одном из столичных ресторанов.

КЛИЧКО СДЕЛАЛ НЕАДЕКВАТНЫЙ ПРОГНОЗ НА ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Группа из 20 хулиганов в масках атаковала болельщиков Ливерпуля, находившихся в заведении. Они бросали в английских фанатов столы и стулья.

Болельщики Ливерпуля получили порезы и раны головы и шеи. Полиция задержала двух нападавших, а также одного фаната Ливерпуля.

КАРТА: КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В КИЕВЕ К ФИНАЛУ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 2018

"Правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке, и к управлению полиции доставили двух пострадавших иностранцев. Во время общения задержанные отказались давать какие-либо объяснения по поводу случившегося, ссылаясь на нормы статьи 63 Конституции Украины, а пострадавшие - отказались от написания заявлений", - рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

На данный момент в отношении двух задержанных составили административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

СКОЛЬКО ИНОСТРАНЦЕВ ОФОРМИЛИ ВИЗЫ В УКРАИНУ НА ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что ситуация с безопасностью для иностранных фанатов в Киеве нагнетается, а в инциденте с болельщиками "Ливерпуля" нет ничего необычного.

"Давайте снизим обороты, потому что мне это напоминает нагнетание. Ничего страшного и ничего ультраординарного не произошло. К сожалению, есть идиоты. Иначе я назвать этих людей не могу, каким, наверное, негде себя проявить, кроме таких позорных поступков, которые не украшают, учитывая эту ситуацию, Киев и Украину. Но это стандартная ситуация, которая время от времени происходит везде", - так Шкиряк прокомментировал избиение фанатов английской команды на Большой Васильковской в Киеве.

По мнению Шкиряка, в связи инцидентом нет необходимости в усилении охраны правопорядка в столице, поскольку в настоящее время в Киеве за ним следит достаточное число правоохранителей.