Украина КАРТА Прогноз погоды: в Украину идет жара, на востоке и западе ожидаются дожди

2018-05-25 12:16 655

Сегодня, на севере, юге и в центре страны будет ясно и тепло, температура поднимется до +29 градусов.  А вот в западных и восточных областях Украины ожидаются дожди. 

Как указано в свежем прогнозе Гидрометцентра, на западе дожди ожидаются почти во всех областях - в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровненской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой. При этом температура днем будет достигать значений от +22 до +26 градусов.

Жителей северных областец ожидает ясный день, воздух прогреется до +26 градусов. Аналогично и в центральных областях - без осадков, температура от +22 до +25 градусов.

На востоке Украины также дождливо - в Харьковской, Луганской и Донецкой областях возможны осадки, температура воздуха - до +25 градусов.

В южных областях солнечно, без осадков, температура поднимется до +29 градусов.

В Киеве день перед финалом Лиги чемпионов также пройдет без осадков. Температура днем поднимется до +26 градусов. Ночью будет немного прохладнее - столбики термометров плавно опустятся до +15.

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