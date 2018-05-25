Политика Тереза Мэй пообещала Киеву поддержку в гибридной войне против Кремля

2018-05-25 11:42 231

Президент Украины и премьер Великобритании Тереза Мэй обсудили мобилизацию международного сообщества в противостоянии агрессивной политике России в контексте подготовки к саммиту Большой семерки, который состоится 8-9 июня в Канаде.

Порошенко отметил необходимость усиления международного давления на Россию с целью полного выполнения ею минских договоренностей.

"Собеседники подчеркнули важность продолжения и усиления санкций против РФ, в частности в контексте строительства ею незаконного керченского моста с оккупированным Крымским полуостровом", – говорится в сообщении.

Порошенко и Мэй выразили полную поддержку заключения, обнародованного группой по расследованию катастрофы самолета MH-17, и назвали его очередным доказательством российской агрессии.

Также в ходе беседы речь шла об усилении международного давления на РФ для освобождения украинских заложников и политических заключенных.

 

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