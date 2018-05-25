Украина Фестиваль Лиги чемпионов в Киеве - самые интересные события и мероприятия 25 мая

2018-05-25 11:15 285

Сегодня в Киеве проходит "Фестиваль чемпионов", запланирован целый ряд событий - матч футбольных фристайлеров, выступление украинского диджея Omnia и, конечно же, самое ожидаемое событие фестиваля - Турнир чемпионов УЕФА.

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Кроме того, посетители фан-зоны смогут увидеть галерею чемпионов УЕФА, где выставлены фото самых ярких моментов предыдущих финалов, как среди мужских, так и среди женских команд, сфотографироваться с кубком мужского турнира Лиги чемпионов (с этим стоит поспешить, так как уже завтра он станет трофеем команды-победителя). Кроме того, запланировано несколько автограф-сессий - с легендарным Луисом Гарсией, который играл в финале Лиги чемпионов в Стамбуле в 2005 году, и с не менее легендарным украинским футболистом Андреем Шевченко.

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Вход в фан-зону бесплатный, однако посетителям все же рекомендуется иметь при себе документы.

Самое ожидаемое событие дня стартует в 16:00. Ultimate Champions Tournament, он же Турнир Чемпионов УЕФА, — мини-турнир, в котором примут участие команды звезд Лиги прошлых лет. В этом году в Киеве в нем примут участие четыре команды - "Друзья Андрея Шевченка", "Легенды Лиги чемпионов", "Легенды "Реала" и "Легенды "Ливерпуля". На поле выйдут такие звездные игроки, как Давор Шукер, Предраг Миятович, Макманаман, Робби Фаулер, Кларенс Зеедорф, Деку и Хенрик Ларссон. В состав украинской команды войдут игроки как мужских, так и женских команд - в частности, Андрей Шевченко и Ия Андрущак. В качестве тренеров выступят братья Кличко.

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Стать зрителем матчей звезд можно совершенно бесплатно, а также пообщаться с кумирами и взять у них автографы. Кроме того, матчи будут транслироваться на экранах на Крещатике.

После турнира посетителей фан-зоны ожидают концерты голландских диджеев: Kill the Buzz выйдет на сцену в 20:00, Hardwell - в 21:30.

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Фестиваль чемпионов — ежегодное мероприятие, которое традиционно проходит в городе, принимающем финальные матчи Лиги чемпионов. В Киеве фестиваль будет открыт до 27 мая включительно.