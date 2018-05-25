Детали Депутатов и КабМин призвали расследовать причастность Андрея Павелко к завышению смет на строительстве футбольных полей

2018-05-25 20:22 144

От народных депутатов потребовали создать временную следственную комиссию и расследовать факты коррупции на строительстве и искусственном покрытии футбольных полей, к которым, согласно журналистским расследованием, может быть причастен Президент ФФУ Андрей Павелко, а от Правительства установить  роль в преступных схемах чиновников Министерства регионального развития и ЖКХ.

От нардепов также просят отстранить Павелко от выполнения обязанностей главы бюджетного комитета на время расследования.

Соответствующую петицию опубликовала гражданская организация "Инициативы Будущего".

Кроме того, активисты просят Счетную палату внепланово проверить всех подрядчиков, принимавших участие в строительстве футбольных полей и нанесении искусственного покрытия, а Кабинет Министров - чиновников Министерства регионального развития, участвовавших в преступной схеме.

Напомним, для того чтобы петиция была рассмотрена адресатом, по закону она должна набрать не меньше 25 000 голосов.

Напомним, недавно дочь сотрудницы ФФУ Дарья Лавровская заявила о том, что ее матери угрожает Президент ФФУ Андрей Павелко из-за разглашения информации о схемах Федерации. В частности, утверждает Лавровская, Наиля Лавровская была вынуждена обманным путем давать обоснование для бюджета стоимости строительства футбольного поля с искусственным покрытием на сумму в 1,477 млн. грн. Впоследствии, смета её авторства появилась на официальном сайте Министерства регионального развития Украины. Всего, по словам Лавровской, из 540 миллионов гривен, выделенных из бюджета, было украдено не менее 130 миллионов, что является 30% от суммы. Дочь сотрудницы ФФУ утверждает, что может это доказать: в руках её матери есть вся электронная переписка с первыми лицами Федерации футбола и чиновниками министерства.

Ранее соцсети возмутило фото дочери Павелко, играющейся с кубком Лиги Чемпионов в салоне автомобиля Range Rover.

В свою очередь, на днях полиция разогнала шутливый перфоманс, в котором прохожим предлагали сделать совместное фото с Павелко и кубком Лиги Чемпионов.

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Детали

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