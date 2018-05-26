Украина НБУ поставил точку в истории с запретом WebMoney в Украине

2018-05-26 12:30 804

 

Национальный банк Украины отменил регистрацию внутригосударственной системы расчетов "WebMoney.UA".

Об этом говорится в решении Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем НБУ, сообщает пресс-служба регулятора.

"Соответствующее решение принято в связи с применением санкций к платежной организации внутригосударственной системы расчетов "WebMoney.UA" (дочернего предприятия "Финансовая компания "Элми") согласно решению СНБО от 2 мая", - говорится в сообщении.

Кроме отмены регистрации "WebMoney.UA", учитывая примененные СНБО санкции, Национальный банк также принял решение об:

1) отзыве лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, выданной ГП "ФУ "ВМ-Фактор";

2) отмене регистрации ГП "ФУ "ВМ-Фактор" как участника платежных систем;

3) отмене регистрации участников внутригосударственной системы расчетов "WebMoney.UA";

4) отмене регистрации ООО "Пеймастер" как оператора услуг платежной инфраструктуры.

Напомним, электронная платежная система WebMoney попала в список санкций, утвержденных Советом национальной безопасности и обороны 2 мая.

Под санкции попали не только WebMoney.ru, зарегистрированная в РФ, но и британская WebMoney Europe Ltd, а также украинская WebMoney.ua.

Санкциями предусматривается блокировка активов компании, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капиталов из Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение или приостановление лицензий и других разрешений, а также блокирование провайдерами доступа к сайтам компании и ее поддоменов.
Срок действия санкций три года.

Напомним, вместо 1228 физических лиц в новом указе фигурируют уже 1748 человек. Количество компаний увеличилось с 468 до 756.

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