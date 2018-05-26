Спорт "Неприятное занятие": Зидан сделал откровенное признание о финале Лиги чемпионов

2018-05-26 13:30 517

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан признался, что испытывает не самые приятные чувства накануне финала Лиги чемпионов. По слова наставника действующих обладателей трофея, основная проблема заключается в выборе состава на игру.

"Трудно делать выбор. Самое непростое занятие для тренера – выбрать стартовый состав, особенно на финал. Одни не попадут даже на скамейку, другие так и останутся в запасе. Игроки знают это. Мне непросто делать выбор, но это моя работа и обязанность, и я должен справляться с этим. Я должен принимать решения. У нас много хороших игроков. В первую очередь мы должны думать о команде и защищать ее интересы", – цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.