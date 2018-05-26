Спорт Зидан ответил на вопрос, связанный с Салахом и Роналду

2018-05-26 10:30 658

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Обменял ли бы я Роналду на Салаха? Нет, у меня есть Криштиану и я говорю только о своих игроках.

Не могу говорить о наших оппонентах. Не знаю, о чем они думают. Могу сказать, что с нашей стороны будет то же желание выиграть, что и всегда.

Мы будем играть с присущим клубу энтузиазмом, стремлением и желанием. Никто у нас этого не отнимет и не может говорить, что мы менее голодны, чем другие. Никто.

Мы – «Реал» Мадрид. Мы всегда хотим большего и отдадим все силы, чтобы добиться своего», – сказал Зидан.