Украина "Киевский метрополитен" обнародовал график работы в день финала Лиги чемпионов

2018-05-26 14:00 485

 

Стало известно, как будет работать киевское метро в субботу 26 мая на время проведения финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".

Так, станция метро "Олимпийская" будет закрыта с шести часов вечера. При этом указано, что в течение дня может буди ограничена работа станций "Дворец Украина", "Крещатик", "Арсенальная", "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Майдан независимости", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта".

Также отметим, что последний поезд из центра города отправится 27 мая в 3:15.

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