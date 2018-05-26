Мир Трамп считает, что встреча с Ким Чен Ыном все еще может состояться

2018-05-26 14:30 403

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном еще может состояться 12 июня, как и планировалось ранее. Об этом американский лидер сказал журналистам в Белом доме в пятницу, 25 мая.

"Мы увидим, что случится, это может быть 12-го", - цитирует CNBC заявление Трампа. При этом отмечается, что Трамп уклонился от ответа, ведутся ли сейчас какие-либо переговоры с КНДР относительно возобновления диалога стран.

Причем президент США подчеркнул, что все стороны заинтересованы в его встречи с Кимом. "Они очень хотят сделать это, мы хотим сделать это", - отметил он.

Между тем, в пятницу утром Трамп написал в "Твиттере", что есть "очень хорошие новости", из Северной Кореи" - якобы режим КНДР заявил о своей готовности возобновить диалог.

Ранее Трамп сам заявил об отмене встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.