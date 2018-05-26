Украина Порядок в Киеве охраняют десять тысяч силовиков

2018-05-26 11:30 637

 

Во второй половине дня и до завершения матча за порядком будут наблюдать десять тысяч сотрудников всех ведомств системы МВД Украины.

За порядком во время финала Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет сегодня вечером в Киеве, будут следить 10 тысяч сотрудников ведомств системы МВД. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции в субботу, 26 мая.

"Во второй половине дня и до конца матча за порядком следят 10 000 сотрудников всех ведомств системы МВД", - сообщили в полиции.

В ведомстве также заверили, что правоохранители будут делать все, чтобы не допустить конфликтов и провокаций.

Ранее сообщалось, что за порядком во время финала Лиги чемпионов в Киеве будут следить 12 тысяч правоохранителей.

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