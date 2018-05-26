Украина Лета не будет, погода испортит украинцам настроение: кому ждать удара

2018-05-26 15:00 1577

 

Украинцам обещали жаркий и сухой конец мая, но погода все же решила преподнести несколько «сюрпризов»

В последнюю неделю весны погода хоть и будет теплой, но жарой это не назовешь. А жителям некоторых областей настроение подпортят дожди.

В субботу, 26 мая по всей территории Украины тепло, температура воздуха будет от 21 до 24 градусов выше нуля. А вот дожди з грозами стоит ожидать в нескольких областях — Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской.

В воскресенье, 27 мая, дожди, и то кратковременные, пройдут на Закарпатье. Максимально же воздух прогреется до 25 градусов тепла.

А вот с понедельника, 28 мая, погода подпортится уже по всей стране.  Дожди все также будут на Закарпатье, а переменная облачность без осадков на остальной части страны. Жарче всего будет в Николаевской и Херсонской областях – от 24 до 26 градусов, а прохладней всего в Черниговской и Сумской областях, от 22 до 24 градусов.

Во вторник, 29 мая, дожди отступят и немного потеплеет.  На западе Украины ожидается от 25 до 27 градусов, а в Херсонской и Николаевской областях будет аж 28-29 градусов выше нуля.

В среду, 30 мая погода останется такой же. Средняя температура воздуха по стране днем от 24 до 26 градусов, дождей не предвидится.

Напомним, по прогнозам синоптиков совсем скоро в Украину придет значительное потепление, а лето не обойдется без сюрпризов. Об этом рассказала заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

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