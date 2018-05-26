Украина В центре Киева появился бесплатный Wi-Fi: карта

2018-05-26 11:00 604

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" запустило сеть бесплатного беспроводного интернета в столице Украины. О соответствующем факте сообщил глава KyivSmartCity Юрий Назаров на своей странице в Facebook.

По его словам, точки беспроводного доступа к интернету находятся в центральной части столицы Украины, а также на главных туристических маршрутах, а именно: парк имени Тараса Шевченко; метро Золотые Ворота; Дворец Спорта; Майдан Независимости; Дворец Украина; Михайловская; Софийская; Контрактовая и Почтовая площади; НСК Олимпийский и район фуникулера.

Кроме того, бесплатный Wi-Fi можно подключить во всем наземном пассажирском транспорте, если быть точнее в 1211 единицах, в том числе троллейбусах, трамваях, автобусах.